TV Slovenija: Intervju z Robertom Botterijem

Oddaja je na voljo v spletnem arhivu, danes ob 12.00 pa bo na TV Slovenija tudi ponovitev

Robert Botteri v oddaji Intervju na TV Slovenija

Gost zadnje oddaje Intervju na TV Slovenija je bil Robert Botteri, glavni urednik tednika Mladina v času, ko je revija s svojim preiskovalnim poročanjem, kontroverznimi vsebinami, provokativnim načinom pisanja in zavzemanjem za odprto, pluralno družbo ključno pripomogla k demokratizaciji družbe in slovenski osamosvojitvi. Danes je Robert Botteri Mladinin kreativni direktor. V oddaji Intervju je spregovoril o novinarstvu takrat in danes ter o odnosih politikov do medijev. Z njim se je pogovarjala Ksenija Horvat, oddajo si lahko ogledate na tej spletni povezavi (arhiv 4D) ali pa danes ob 12. uri ujamete ponovitev na TV Slovenija.

Robert Botteri je človek, ki se domisli večine naslovnic Mladine, osmisli ogromno vsebine in vsak teden naredi Mladinamit.

"Po mojem mnenju bi se demokratizacija zgodila brez marsikoga, ki si danes pripenja različne medalje, a brez radikalnega Roberta Botterija se ne bi. Nobenih velikih besed, nobenih velikih in dramatičnih opisov, zgodba odločenosti teh mladih žensk in moških, ki so pač hoteli živeti svobodneje in bolje. A kar najbolj cenim pri njem je, da je ostal enak po vseh teh letih bojev. Težko je ostati neprilagojen, zahteva veliko napora in tudi odrekanja," je o Botteriju zapisal urednik Mladine Grega Repovž.