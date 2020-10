»Če lepi odnosi zablokirajo virus, zdravnikov sploh več ne potrebujemo«

IZJAVA DNEVA

"Povsem nedopustno je, ko se javna radiotelevizija v oddaji Tarča neodgovorno odločila, da bo skeptikom med zdravniki dala besedo in jih promovirala. V oddaji so jih gostili več, med njimi tudi travmatologa Uroša Dobnikarja iz UKC Maribor, več kot očitno antimaskerja, ki nasprotuje nošenju mask, a se je potem v oddaji 'izkazal' še z drugimi radikalnimi navodili, kot je tole: "Če živiš v zdravem okolju, ješ zdravo hrano in imaš lepe odnose, ne moreš zboleti."

"No, če zdrava hrana in lepi odnosi povsem zablokirajo virus, zdravnikov sploh več ne potrebujemo."

(Dr. Boris Vezjak, filozof in publicist, o tem, da je nedopustno, da so v oddaji Tarča dali besedo zdravniku, ki ne odobrava nošenja zaščitne maske; na blogu IN MEDIA RES)