»Vavčerji niso rešili slovenskega turizma«

IZJAVA DNEVA

"Vavčerji slovenskega turizma niso rešili, rešili so del slovenskega turizma. Bolje rečeno, delu slovenskega turizma so pomagali preživeti. Vse od začetka je bilo jasno, da bodo imeli korist na Obali in v nekaterih termah. Ker so boni lahko deljivi, so imele korist tudi turistične kmetije. Popolnoma pa je izpadla Ljubljana, tudi zaradi tega, ker se ni pravočasno odzvala. Prepričan sem, da bi marsikatera družina za nekaj dni prišla v Ljubljano, če bi jih privabili z atraktivno ponudbo, ki bi jo, skupaj s hotelirji, moral sestaviti turizem Ljubljana. Pa se preprosto niso povezali. Tukaj imamo živalski vrt, hišo eksperimentov, staro mestno jedro, Ljubljanski grad. Lahko bi narediti zelo atraktiven paket, kar pa se ni zgodilo. Zadnja leta so številke v Ljubljani tako naraščale, da prodajni oddelki niso več delovali proaktivno, ampak so postali rezervacijski oddelki. Šok je bil očitno tak, da se niso znali odzvati."

(Bogdan Lipovšek, poznavalec turizma in dolgoletni direktor Grand Hotela Union, o tem, da so vavčerji turizmu le pomagali preživeti; via Žurnal24)