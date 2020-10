Zgrešena dilema

zajem zaslona / Netflix

Netflixov dokumentarec The Social Dilemma je s svojim nazornim prikazom drobovja družbenih omrežij razsvetlil marsikoga. S prikazom psiholoških in družbeno-političnih posledic odvisnosti od telefona, ki naj bi pripeljale do apokalipse ali vsaj državljanskih vojn, nam sporoča, da odvisnost, ki jo vsi čutimo, a težje priznamo, mogoče le ni tako nedolžna, kot se zdi.

Pozdravljamo, da pogovor o škodljivosti družbenih omrežij pridobiva na pozornosti, a kljub dobremu nastavku dokumentarec ne zmore (ali noče?) identificirati bistva problema: kapitalistične ureditve družbenega sistema, v katerem bo gonja za profitom vedno nadvladala etiko.

Poleg dejstva, da film spregleda številne relevantne kritike, je naiven tudi v pripisovanju prevelike teže vlogi, ki jo igrajo algoritmi pri radikalizaciji posameznikov. Za situacijo sta namreč gotovo kriva tudi politika in širše družbeno okolje, ki preprosto ne zmoreta ponuditi odgovorov na številna vprašanja o protislovjih družbene ureditve, v kateri živimo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.