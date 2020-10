Problematika nezaupanja v mlade v Sloveniji

V septembrskih Proglasih v tedniku Mladina so štiri oglaševalske agencije Pristop, Formitas, Imago Urbee in idejološka ordinacija predstavile svoj pogled na problematiko nezaupanja v mlade v Sloveniji

© Pristop

Pri tedniku Mladina smo tokrat kreativce povabili, naj izpostavijo dejstvo, da trenutni sistem mladim ponuja premalo kanalov, da bi predstavili svoje poglede na svet. Mladi, polni idej in zagona, ne dobijo priložnosti za dokazovanje, za drugačne poglede na stanje stvari, za sveže rešitve, za novosti.

© idejološka ordinacija

"Predstavniki generacije Z so mladi, ki se večinoma aktivirajo preko digitalnih kanalov in tam širijo svoja sporočila. Čeprav redko slišimo njihov glas na ulicah, so njihovi pogovori in ideje toliko glasnejši v digitalnem svetu – v oblakih. Na probleme generacije opozarjajo preko humornih Instagram projektov, opozarjajo na probleme družbe in okolja, se povezujejo v skupnosti ter o pomembnih temah ustvarjajo vsebine. Če se sprašujemo, kaj generacija, ki živi v digitalnem, sploh ve o resničnem svetu, je morda čas, da jim prisluhnemo in damo priložnost. Za mladimi in njihovimi ekrani stoji več kot le zasanjana generacija Z glavo v oblakih", pravi Larisa Kočjaž Formitas).

© Formitas

"Pri prikazu prostorov upora mladih v podobi pametnega telefona in ikon družbenih omrežij nikakor ne gre za idealiziranje družbenih omrežij in korporacij, ki stojijo za tem, ampak gre za pripravljenost razumevati resničnosti mladih in upor proti moraliziranju o mladih, ki »kar naprej visijo na telefonu«, saj je hkrati nakazano, da mladi družbena omrežja in medmrežje nasploh uporabljajo tudi za politični boj in ozaveščanje o raznih perečih problematikah, s tem pa se izpostavi dejstvo, da so mladi (še) vedno proaktivni, saj so sami oblikovali potencial družbenih omrežij v ta namen in to nam vzbuja (za)upanje", pravi Nisa Dedić Sočan (Imago Urbee).

© Imago Urbee

Već si preberite v Marketing Magazinu >>

PREBERITE TUDI: