»Slovenijo so imeli za Švico znotraj Jugoslavije«

IZJAVA DNEVA

"Kamor koli po Jugoslaviji sem prišla, so nas Slovence imeli zelo radi. Kot urednica največje revije sem letala po Jugoslaviji in veliko potovala po državi. Imeli so nas za Švico znotraj Jugoslavije, imeli smo zgodovino velikega ugleda. Ta samozavest, da sem Slovenka, mi je ostala do danes."

(Bernarda Jeklin, legendarna urednica, o tem, kako so vsebine o vladarskih hišah našle pot tudi do slovenskih bralcev; eden izmed mejnikov je bil njen intervju z jugoslovanskim prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem: na MMC RTV SLO)