Vedno manj državljanov Slovenije bi se cepilo proti koronavirusu

Najnovejša javnomnenjska raziskava beleži strahovit padec deleža tistih, ki bi se cepili proti covidu-19

© pixnio.com

Da se bi verjetno ali zelo verjetno cepili proti koronavirusu, v najnovejši javnomnenjski raziskavi Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana odgovarja kar za 20 odstotnih točk vprašanih manj, kot v raziskavi izvedeni junija. V primerjavi s preteklimi leti pa je višji delež prebivalcev, ki se namerava cepiti proti sezonski gripi. V omenjeni raziskavi so namreč pri Mediani preverili, kakšne so namere za cepljenje proti gripi in covidu-19, prav tako pa tudi, kakšno je mnenje prebivalcev Slovenije o obveznem cepljenju predšolskih in šolskih otrok.

V letošnjem letu so namere za cepljenje proti sezonski gripi relativno visoke, – da se bodo cepili namreč napoveduje kar 18 % polnoletnih prebivalcev Slovenije. 69 odstotkov ne bo izvedlo, dobra desetina pa je še neodločenih.

© Mediana

Po sprejetju novele Zakona o nalezljivih boleznih, ki zaostruje okoliščine zavračanja cepljenja otrok za bolezni, za katere je cepljenje obvezno, je takšnih, ki se z omejitvami vpisa strinjajo, med vprašanimi 57 odstotkov. Z omejitvami se ne strinja 33 odstotkov vprašanih, desetina pa je neodločenih.

© Mediana

Na drugi strani pa pri Mediani ugotavljajo bistven upad v namerah za cepljenje proti novem koronavirusu. "Od junija, ko smo vprašanje anketirancem zastavili prvič, je delež tistih, ki bi cepljenje zagotovo opravili, s 24 % upadel na 13 %, tistih, ki se bi verjetno cepili, če bi cepivo obstajalo, pa z 32 % na 23 % - razlike so statistično pomembne. Precej več je takšnih, ki so trenutno glede cepljenja proti novemu koronavirusu neodločenih, in sicer kar 12 %, medtem ko je bilo v junijski raziskavi neodločenih le 4 % anketirancev," so zapisali.

© Mediana

Raziskavo je Mediana izvedla med 2. in 4. oktobrom leots, in sicer z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.