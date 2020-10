»Korona generacija otrok bo vse življenje nosila posledice ukrepov«

IZJAVA DNEVA

"Če se to zgodi, lahko z zanesljivostjo rečem, da bomo govorili o otrocih, ki jim bomo rekli korona generacija. To bodo otroci, ki bodo imeli velike zdravstvene težave, to bodo otroci, ki bodo učno manj uspešni, to bodo otroci, ki bodo vse življenje nosili posledice ukrepov, ki smo jih sproducirali mi odrasli."

(Gregor Starc, vodja SLOfit športnovzgojnega kartona, o velikem upadu gibalnih sposobnosti pri otrocih: via zurnal24.si)