Dostava koronskih testov na dom kar s kolesi

Več testov pomeni večjo preglednost in posledično sprejemanje ustreznejših ukrepov, je pristop, ki ga zasledujejo na Dunaju

© David Bohmann

Dunaj je v času epidemije novega koronavirusa poleg državnih ukrepov dodal še vrsto svojih. Med njimi je po novem tudi dostava koronskih testov z grgranjem tekočine na dom s kolesom ali električnim motorjem. Ker lahko takšna bolezen pusti tudi dolgotrajne posledice, Terme Dunaj po preboleni bolezni ponujajo ustrezno rehabilitacijo.

Več testov pomeni večjo preglednost in posledično sprejemanje ustreznejših ukrepov, je pristop, ki ga zasledujejo na Dunaju. V preteklih tednih je dunajski zdravstveni minister Peter Hacker uvedel tudi različne ukrepe za povečanje števila testov. Med drugim so na stadionu Ernst Happel in otoku Donave postavili točke za testiranje oseb, ki so bile v stiku z okuženimi, vendar so brez vidnih simptomov, ter tistih z blagimi simptomi. Zdravstveni telefon 1450 za vprašanja v zvezi s korono je število zaposlenih povečal na 451, tako pa uspel skrajšati čakanje na liniji. Kombi »cluster-buster« s testi obiskuje šole in zagotavlja rezultate v roku 30 minut.

Za najnovejši ukrep so na Dunaju vključili tudi kolesa. Skupaj s podjetjem "Veloce liefert" so 22. septembra začeli z akcijo testov na okužbo z novim koronavirusom z grgranjem na domu, ki ga dostavi in v laboratorij odpelje kolesar. Do začetka oktobra je bilo tako izvedenih že 2.000 testov. zaradi zadovoljnih uporabnikov pa bodo sedaj število testov povečali na tisoč na dan. Test z grgranjem je v primerjavi z brisom prijetnejši za vse udeležence – fizično manj neprijeten za testiranca in varnejši za dostavljavca, saj lahko testiranec test opravi sam in je mogoče upoštevanje ustrezne varnostne razdalje.

Trenutno je na terenu okoli 80 koles in električnih motorjev, v naslednjih dneh pa bo Veloce njihovo število povečal za 200. Ker testi z grgranjem ne zahtevajo prisotnost zdravstvenega osebja, se lahko večje število zdravstvenih delavcev posveti analizi testov.

Mesto želi poskrbeti tudi za tiste, ki so bolezen preboleli. Ko je bolnik s težko obliko bolezni covid-19 odpuščen iz bolnišnice, je do popolne ozdravitve namreč še dolga pot. Pogosto ostanejo težave z dihanjem, utrujenost in močni glavoboli, ki lahko trajajo celo več mesecev. Fizioterapevti Term Dunaj (Therme Wien) so zato pripravili poseben program za okrevanje po koroni, stroške rehabilitacije pa krije zavarovalnica.