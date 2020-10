Opozicija v boj proti Janševi avtoritarni državi z Jožetom P. Damijanom

LMŠ, SD, Levica in SAB na pobudo ekonomista Jožeta P. Damijana o predlogih za ustavitev nedemokratičnih trendov v Sloveniji

Jože P. Damijan, ekonomist

© Borut Krajnc

Današnje Delo poroča, da namerajo štiri opozicijske stranke ustaviti erozijo ­demokracije in pravne države. Pobudnik teh pogovorov je ekonomist Jože P. Damijan. Agresivno politično kadrovanje, privatizacija zdravstva, ukinitve nadzornih agencij in oblikovanje novih institucij regulatorjev trga so dovolj zaskrbljujoče poteze vlade Janeza Janše, da se je opozicija združila v upanju, da lahko reši Slovenijo pred propadom pravne države.

Včeraj so se štirje predsedniki opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB po informacijah Dela že sešli z ekonomistom Jožetom P. Damijanom.

Opozicijske stranke so za izhodišče pogovorov vzele upor proti avtoritarizmu, izključevanju, omejevanju državljanskih svoboščin ter kršenju človekovih pravic, revanšizmu in med drugim nepotizmu. Zavezništvo nasprotuje tudi absolutni oblasti političnih strank, pripravili so celo nabor zakonskih sprememb, ki so nujne za obrat od grobe neoliberalne usmeritve ­države.

"Ob brutalnem kadrovanju in rušenju demokratičnih standardov, poskusih omejevanja medijske svobode in vladavine prava vladi Janeza Janše očitajo še, da od pomladi ni pripravila učinkovitega odgovora na epidemijo, kar se kaže tudi v slabi pripravljenosti zdravstvenega sistema na povečane potrebe po oskrbi bolnikov s covidom-19. Je Janez Janša to namerno dopustil, da bi v izrednih razmerah v ozadju lažje realiziral načrte za popoln prevzem države, se sprašujejo v opoziciji," piše Delo.

Tudi Levica naj bi bila priprav­ljena konstruktivno sodelovati v vladi, pri čemer imajo zgolj zadržke, da bi bil v njej minister Zdravko Počivalšek, predsednik stranke SMC, ki ga bremenijo nepravilnosti pri nakupu ­zaščitne opreme.

Omenjene opozicijske stranke so za izhodišče pogovorov vzele upor proti avtoritarizmu, izključevanju, omejevanju državljanskih svoboščin ter kršenju človekovih pravic, revanšizmu in med drugim nepotizmu. Zavezništvo nasprotuje tudi absolutni oblasti političnih strank, pripravili so celo nabor zakonskih sprememb, ki so nujne za obrat od grobe neoliberalne usmeritve ­države.

V koalicijo ustavnega loka bi po poročanju Dela enakopravno vključili vse stranke trenutne opozicije (LMŠ, SD, Levica in SAB), vabilo je odprto tudi za DeSUS, SMC in NSi. Po tej ideji bi oblikovali koalicijsko pogodbo, v katero bi zapisali izbranih deset skupnih programskih točk, ki bi jih držale skupaj do rednih volitev leta 2022.