»Športni uspehi so lahko potuha za tiste, ki niso dorasli tegobam vsakdanjosti«

IZJAVA DNEVA

"Športni uspehi so lahko tudi potuha za tiste, ki v resnici niso dorasli tegobam vsakdanjosti. Jaz sem od nekdaj navijal za 'naše', tako pač je. Tako sem se navdušil, ko je hokejska reprezentanca Slovenije premagala Dansko in se uvrstila na olimpijske igre, da sem napisal knjigo o našem hokeju. Sploh je to zame najbolj slovenski šport, saj se v njem vsa naša majhnost in borbenost pokaže kot nekaj velikega in ponosnega. Ampak ja, nič ne traja večno, tako tudi zmage ne in treba se je navaditi živeti v svetu, ki ni sestavljen le iz velikih tekem in tekmovanj; treba je znati igrati tudi majhne, nepomembne tekme, ki lahko tudi prinašajo veselje. To pa je že malce težje."

(Esad Babačić, Rožančev nagrajenec za najboljšo knjigo esejev, o tem, da športni uspehi lahko tudi potuha; via STA)