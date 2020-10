»Le redki si želijo biti nagi ali razcapani«

IZJAVA DNEVA

"Namen knjižnega jezika je lažje življenje. To je zelo podobno kot pri prometnih znakih – vložiti moramo nekaj truda v to, da jih obvladamo, potem pa preprosto vozimo v skladu z njimi. Pri knjižnem jeziku tudi ne gre brez truda, a jezik je naše bistveno življenjsko orodje. Nič se ne zgodi izven jezika. Je tudi obleka, po kateri nas ljudje sodijo. In verjetno si le redki želijo biti nagi ali razcapani."

(Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU in urednik jezikovnega portala Fran; o tem, da je namen knjižnega jezika lažje življenje; via Dnevnikov Objektiv)