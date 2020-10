Predsednik SMC, ki dela za SDS

V zameno za turistični holding, kamor misli prebegniti iz politike, minister Počivalšek udejanja, kar želi Janez Janša. Tako je SDS prepustil upravljanje SDH ter po predlogi SDS pripravil združevanje vseh državnih agencij.

Zdravko Počivalšek v Lipici

© Borut Krajnc

O predsedniku SMC in ministru za gospodarstvo Zdravku Počivalšku je konec maja zakrožila nesramna šala: »Nekdo Počivalška sredi noči zbudi in mu reče: ’Zdravko, Zdravko, sklican je sestanek stranke, hitro pojdi tja!’ Počivalšek, ves zmeden, se gladko odpelje na Trstenjakovo ulico v Ljubljani, kjer je sedež SDS – pa čeprav tam še nikoli ni bil.« Šala je maja zvenela bolj nesramna, kot zveni danes. A že takrat se je govorilo o tem, da se je Počivalšek intimno od svoje politične kariere že poslovil, da mu gre le za ustanovitev turističnega holdinga, kamor se namerava preseliti za šefa po koncu ministrovanja v vladi – tako naj bi bil tudi dogovorjen s predsednikom vlade in SDS Janezom Janšo.