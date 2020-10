»Protestno gibanje nima organizatorja«

"Vzniknilo je ob prvih grozilnih znakih janšizma marca 2020," je zapisano v pravkar izdani publikaciji protestne ljudske skupščine

Danes v Argentinskem parku v Ljubljani

© Borut Krajnc

Danes ob 12. uri so v Argentinskem parku v Ljubljani člani uredniškega odbora Smernic (Tea Jarc, Jaša Jenull, Vuk Čosić) predstavili publikacijo protestne ljudske skupščine, v kateri so poudarili, da ima v demokraciji oblast ljudstvo in da oblast skrbi za dobrobit ljudi in okolje.

"Protestna ljudska skupščina je bila izvedena 17. 7. 2020 kot odziv na načrtno rušenje osnovnih temeljev demokratične ureditve s strani političnih elit ter onemogočanje neposrednega izražanja volje ljudstva. Povzemamo ključne strateške usmeritve in smernice, ki nas vodijo k doseganju teh ciljev," so zapusali.

Smernice temeljijo na ključnih vrednotah za vključujočo in progresivno družbo, ki so demokratičnost, enakost, enakopravnost, transparentnost, solidarnost, socialna in okoljska pravičnost ter spoštovanje temeljnih človekovih pravic in vladavine prava.

Zapisane usmeritve so odgovor na trenutne razmere, a hkrati predstavljajo tudi vizijo za prihodnost, menijo člani uredniškega odbora. "Pričujoči dokument sicer nikakor ne zajema vseh področij družbe, ne naslavlja vseh aktualnih problematik in ne more povzeti vseh predlogov, komentarjev ter izjav, ki so bile izrečene na ljudski skupščini, vendar pa gre za iskren poskus povzetka bistvenih iztočnic, ki lahko služijo kot osnova za nadaljnjo razpravo, nadgradnjo, premislek in usmerjeno delovanje vseh, ki živimo in delujemo v tej družbi," so dodali in poudarili, da je protestno gibanje nastalo spontano in nima organizatorja. "Vzniknilo je ob prvih grozilnih znakih janšizma marca 2020."

"Začelo se je na balkonih. Potem je šlo na kolesa, pa na stopala. Že od samih začetkov se je gibanje neuklonljivo soočalo z represijo, s poskusi diskreditacije in napadi na posameznike in posameznice s strani strahovlade Janeza Janše. Protestniki in protestnice so v petek, 17. julija 2020, v Ljubljani ustanovili Protestno ljudsko skupščino. Skupščina razpira politični prostor v državi in kaže možnosti za drugačno obliko političnega in družbenega delovanja," so zapisali in spomnili, da je več kot tri tisoč protestnic in protestnikov je v odprti, vključujoči in strpni razpravi podalo ideje in predloge, ki so zdaj povzeti v publikaciji Smernice protestne ljudske skupščine.