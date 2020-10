Koalicija ustavnega loka

Iniciativa Jožeta P. Damijana, Spomenke Hribar, Pavla Gantarja, Borisa A. Novaka, Arjana Pregla, Barbare Rajgelj, Slavka Splichala, Nika Toša in Slavoja Žižka dala zalet opozicijskim strankam, da poskusijo znova

Štiri pesti in »kepca« za pogum, voditelji opozicije po tem, ko so napovedali koalicijo ustavnega loka

Na začetku tedna je ekonomist dr. Jože P. Damijan zaprosil za sestanek predstavnike opozicijskih strank in jim predstavil iniciativo, ki so jo pripravili vidni predstavniki slovenske družbe, poleg samega Damijana še dr. Spomenka Hribar, dr. Pavel Gantar, dr. Boris A. Novak, Arjan Pregl, dr. Barbara Rajgelj, dr. Slavko Splichal, dr. Niko Toš ter dr. Slavoj Žižek.

»Pobudniki za Koalicijo ustavnega loka smo trdno prepričani, da je potrebno ukrepati zdaj in takoj, če želimo preprečiti zdrs Republike Slovenije v iliberalno demokracijo in pot brez vrnitve,« so zapisali v svojem dokumentu, ki so ga, kot kažejo pogovori, predstavniki opozicijskih strank razumeli kot podlago, da začnejo resne pogovore o spremembi smeri, v katero se pod Janševo vlado giblje Slovenija. V sredo so pobudo javno podprli vsi štirje predsedniki opozicije, Marjan Šarec, Tanja Fajon, Luka Mesec in Alenka Bratušek. Dr. Damijana v medijih sicer zaradi te poteze že predstavljajo kot kandidata za mandatarja, vendar je to prehitro sklepanje. Je le pobudnik razmisleka, prvi podpisnik iniciative.

»Demokratična Republika Slovenija je nastala kot plod neutrudnih prizadevanj številnih naprednih generacij. Odločilen vpliv na odprto, pluralno in demokratično naravo samostojne slovenske države je imelo duhovno vrenje v civilni družbi druge polovice osemdesetih let prejšnjega stoletja. Svoboda govora in političnega delovanja, neodvisnost medijev in pravosodja, varovanje človekovih pravic in enakost pred zakonom, solidarnost, socialna kohezivnost in okoljska občutljivost, strpnost in kultura ... na teh pilotih smo se ambiciozno dvignili … Nihče, prav nihče – ne oseba ne politična tvorba – nima niti pravice niti mandata, da jih samovoljno prireja, zanika, izpodriva ali nadomešča,« pravijo podpisniki in nadaljujejo: »Vse to je potrebno uvodoma poudariti zato, ker imamo danes opravka natanko s tem: pred našimi očmi se izvršuje neizrečen, a nič manj neprikrit poskus stranke SDS, da z zlorabo ključnih institucij na podlagi avtokratskih prijemov, ped za pedjo, korak za korakom, spodje te družbene in državne temelje, redefinira ustavne norme, zaneti razdor in zakocka naš mednarodni položaj.« Menijo, da pri tem ne gre »le« za izrazito nekompetentnost soočanja z realnimi problemi, temveč za veliko več, za nekaj veliko hujšega. »Gre za ustavljanje Ustave, najvišjega akta soglasja v neki skupnosti, brez spoštovanja katerega ostanejo le brezpravje, oblastniška samovolja, avtoritarna država in družba brez prihodnosti.«

Vlada SDS namreč vztrajno in sistematično načenja temeljno ustavno ločitev med posameznimi vejami oblasti, da bi zavarovala interese premierjeve stranke. Poseganje notranjega ministra v odprte postopke, ki neposredno zadevajo vladajočo stranko in z njo povezane posameznike, ter revidiranje zadev, ki jih je v preteklosti politizirala SDS, so le najbolj očiten primer. Vlada SDS, dodajajo pobudniki, načrtno in z lojalnimi strankarskimi kadri brez referenc prevzema vodenje ustanov, ki morajo uživati profesionalno neodvisnost, ter potiska Slovenijo v druščino najbolj spornih članic EU s stališča spoštovanja vladavine prava, pravic manjšin, enakopravnosti spolov in spolnih usmeritev, ob tem pa si sistematično prizadeva diskreditirati, finančno oslabiti, razgraditi in podrediti javni servis nacionalne televizije in radia, nacionalne tiskovne agencije in drugih medijev.

»Slovenije leta 2022 praktično ne bo več mogoče prepoznati,« zaključujejo analizo podpisniki pobude opoziciji in s tem utemeljujejo svojo iniciativo za oblikovanje Koalicije ustavnega loka.

Pobuda je naletela na pozitiven odziv v koalicijskih strankah, saj so jo že v sredo vsi njihovi predsedniki – spodbujeni z dejstvom, da so njihova srečevanja prišla v javnost – kar sami predstavili javnosti. A zdaj jih čaka naslednji korak: prepričati morajo poslance SMC in DeSUS, da je vredno ohraniti Slovenijo med naprednimi državami zahodnega loka in je ne odpeljati na vzhod, kar bi rad storil Janez Janša, saj se zgleduje po despotih, ki vse bolj obvladujejo ta del Evrope.