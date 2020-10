Pozabljena Koroška

Morajo biti razmere res tako neznosne, da se politika spomni na ljudi?

Pošiljka zaščitne opreme, donacija sindikata, ne pa države

© CUDV, Črna na Koroškem

Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, kjer skrbijo za osebe z motnjami v duševnem razvoju, je največje žarišče okužb z novim koronavirusom v Sloveniji. Od prve potrjene okužbe pri zaposleni osebi so minili slabi trije tedni, medtem pa je število naraslo na skupno 103 (73 uporabnikov, 27 zaposlenih, 3 prostovoljci). Ves ta čas so zaposleni delali po 12 in več ur dnevno, soočali pa so se tudi s pomanjkanjem prave zaščitne opreme. Kot da bi nanje vsi pozabil. V sredo je vlada obiskala Koroško in obljubila rešitve. Slaba vest? Verjetno. Pa tudi reševanje javne podobe.