Luksuz na Rožniku

Novogradnja v krajinskem parku vznemirja mimoidoče

Bralka Mladine nas je opozorila, da je »zgrožena in razočarana nad nedopustnimi posegi v naravo in kvaliteto življenj (tako tam živečih živali kot sprehajalcev), ki se že dalj časa dogajajo na Drenikovem vrhu«.

Eden od vrhov Rožnika, ki se nahaja v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, že vrsto let zbuja pozornost javnosti. Pred triindvajsetimi leti je omenjeno zemljišče in nekaj razpadajočih nepremičnin na njem kupil nepremičninar Jože Drofenik, ki danes na tem naslovu gosti le še enega najemnika in se po lastnih besedah »trudi stare hiše obnoviti v nekaj lepega. Seveda bi bilo lažje, če bi vse skupaj podrli in zgradili na novo.«

Lastnik parcele je postal znan, ko je pred približno desetimi leti zahteval dostop do svoje hiše na Drenikovem vrhu. Pot skozi zaščiten krajinski park je takrat načrtno in na črno razširil iz gozdne vlake v cesto, saj se ni želel voziti po daljši poti z druge strani hriba. Občina mu tega posega ni dovolila, zato je pravico poiskal na sodišču. Že takrat je želel kot lastnik zemljišč odstraniti propadajoče objekte, vendar so mu prošnjo zavrnili, ker naj bi bila v nasprotju s kulturno-varstvenimi pogoji. Namesto zgodovinskega posnetka nekdanjih hiš je namreč želel na njihovem mestu zgraditi luksuzno vilo.

Zaradi nesporazumov z obeh strani je prišlo tudi do skorajšnje prodaje zemljišč Mestni občini Ljubljana, ki pa jih nazadnje zaradi previsoke cene ni bila pripravljena kupiti. Zavod za varstvo kulturne dediščine je nato »lastniku objektov na Drenikovem vrhu pred tremi leti izdal kulturnovarstveno soglasje za novogradnjo stanovanjskega objekta na mestu starega. Ker pa investitor ni dobil gradbenega dovoljenja, se je odločil objekte obnoviti, da bi bili takšni kot nekoč. Za obnovo po sedanji gradbeni zakonodaji ne potrebuje gradbenega dovoljenja, same stavbe pa niso registrirana enota kulturne dediščine. Gre sicer za nekdanjo kmetijo, ki je nekoč obsegala celo pet objektov, zgrajenih pred več kot sto leti,« nam je odgovoril Robert Peskar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Danes nova poslopja že stojijo, glede na nedokončane posege v bližnji okolici pa smo opazili tudi razširitev ceste in utrjevanje zemljišča ob glavni pešpoti na Cankarjev vrh. Da je lastnik tokrat ravnal zakonito, so nam potrdili tudi na Mestni občini Ljubljana in pri Javnem podjetju Voka Snaga, ki s Krajinskim parkom upravlja. Sporočili so nam, da so že avgusta 2017 izdali soglasje za »večstanovanjski objekt, stanovanjsko-gospodarski objekt in garažni objekt«.

Novih dolgoročnih najemnikov na Rožniku ni pričakovati, pravi Drofenik, ki bi se tja kar sam preselil, »če bi bili trenutni pogoji boljši«. Ker pa so pri gradnji nastali tudi posegi v bližnjo okolico, s Snage sporočajo še to, da »bo na tistem odseku poti nazaj postavljen vsaj en koš«.

A namesto smetnjakov si obiskovalci Rožnika verjetno bolj želijo, da ne bi tudi »pljuča Ljubljane« postala še ena žrtev neurejenega stanovanjskega trga nepremičnin v prestolnici, ki mu kraljujejo požrešni lastniki airbnbjev.