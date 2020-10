Protesti bodo navkljub vladnim grožnjam, na kolesih in z obvezno masko, sporočajo organizatorji

Protestniki ministru Alešu Hojsu sporočajo, da za trenutno zdravstveno stanje v Sloveniji niso krivi protesti, temveč vlada Janeza Janše

Petkovi kolesarski protivladni protesti v Ljubljani

© Gašper Lešnik

Organizatorji protestov so se danes odzvali na izjavo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki je dejal: "Če smo v preteklosti petkove kolesarje in vse tiste, ki so mesece kršili odlok, spremljali relativno stoično in brez velikih intenzitet v smislu legitimiranja, izdajanja ali pa napotitve inšpektoratu za zdravje podatkov, ki so rezultirali v izdajanju kazni, naj napovem, da bo od jutri naprej to drugače. Ne smemo si zatiskati oči, da so bila ravno petkova kolesarjenja ena najbolj evidentnih in grobih kršitev ves čas zadnjih treh ali štirih mesecev. Tisti, ki so se tega udeleževali, ukrepov niso upoštevali. Od jutri naprej lahko torej pričakujejo, da bo policija identifikacijo in kaznovanje izvajala mnogo mnogo striktneje."

Protestnice in protestniki Hojsu v javnem pismu odgovarjajo: "Upor se nadaljuje: vsi na kolesa! Vlada je v paniki! Po 25 tednih upora in pestrem političnem dogajanju v zadnjem tednu je postalo jasno, da se trenutni vladi vse bolj tresejo tla pod nogami in da ta vlada neizogibno pada. Zato želijo tudi tokrat preprečiti proteste, kritike strahovlade in izvajati represijo. Trenutno stanje razširjenosti COVID-19 pa bi spet hoteli izrabiti za utišanje ljudstva in lastne interese."

Poudarili so, da je omejevanje protestov nesprejemljivo, grožnje "ministra v nepreklicnem odstopu" Hojsa, da bodo poostreno legitimirali ljudi, pa označili za ponovni dokaz represije, "ki jo želi ta vlada izvajati nad vsemi drugače mislečimi in kritičnimi prebivalkami in prebivalci". Minister je ponovno prekoračil svoja pooblastila, dodajajo.

"Protesti ne širijo okužb! Kljub temu, da vlada Janeza Janše že vseskozi skuša širjenje okužb naprtiti protestom, gre tu ponovno za laži. Nikakršnih dokazov ni, da bi se okužbe s COVID-19 širile na protestih. Ljubljana, kjer so protesti najbolj množični, je glede razširjenosti okužbe na število prebivalstva šele na 53. mestu od vseh krajev v Sloveniji."



Protestniško gibanje

Spomnili so, da so bili že spomladi sporni policijski postopki ugotavljanja identitete ob protestu, na kar je opozoril tudi Varuh človekovih pravic: "Varuh meni, da okoliščine, kot so (zgolj) pomikanje v smeri protestnega shoda, (zgolj) zadrževanje na kraju protestnega shoda v času neposredno pred oziroma med protestnim shodom, niso takšne, ki bi zadostile razlogu za sum in tako obstoju pogojev za izvršitev identifikacijskega postopka na omenjeni zakonski podlagi v ZNPPol."

Zato organizatorji protestov v javnem pismu zahtevajo, da minister in vlada nemudoma prenehajo z ustrahovanjem ljudstva, samo zato, ker ta podaja kritiko do trenutne oblasti.

"Breme epidemije želijo naprtiti na nas, pri čemer ta vlada že od samega začetka ni sposobna s primernimi politikami skrbeti za varstvo in zdravje ljudi, prebivalstvu dajejo nejasna navodila, ki jih vsakodnevno celo same članice in člani vlade kršijo. Za trenutno zdravstveno stanje v Sloveniji tako niso krivi protesti, temveč politika vlade Janeza Janše," so izpostavili in dodali, da moral vlada Janeza Janše pasti, saj je "v času največje epidemije izvajala korupcijo, spodkopavala temelje demokracije, vladavine prava in si poskušala podrediti vse družbene podsisteme in to še vedno poskuša".

Protestniško gibanje

Na zavajanja ministra Hojsa so danes opozorili tudi v stranki Levica. Navedli so, da je Hojs prst usmeril v protestnike in Ljubljano, "za katero je lažnivo razglasil, da je v špici okuženosti". V Levici poudarjajo, da je vladi, "katere govorniki že mesece zjutraj govorijo eno, popoldan pa drugo", zaradi lastne nesposobnosti epidemija ušla izpod nadzora. "Število primerov v Ljubljani je povprečno, kraji kot je Črna na Koroškem, pa so razglašeni za rdeča območja ne zaradi individualne krivde ljudi, ampak zaradi katastrofalnega dela vlade," so v sporočilu za javnost danes zapisali v Levici.

V protestniškem gibanju pa so izpostavili, da kolesarke in kolesarji trenutno zdravstveno stanje zaradi širitev okužb z novim koronavirusom jemljejo izredno resno, zato pozivajo vse udeleženke in udeležence, da se protestom pridružijo na kolesih in z maskami. Vse, ki ne bodo na kolesih, pa naprošajo, da vzdržujejo varnostno razdaljo, imajo maske in se ne zadržujejo v skupinah, večjih od 10 ljudi.

Zapisali so še, da bo protest v petek, 9. oktobra, potekal na Trgu republike. Na kolesih in s pričetkom ob 19. uri.