Gale ostal brez službe

Žvižgač Ivan Gale, ki je opozarjal na nepravilnosti ob nabavah zaščitne opreme, je na svojem Facebook profilu objavil zapis "BREZPOSELN". Kot kaže, je ostal brez službe. Zaposlen je bil na Zavodu za blagovne rezerve, ki je bil med drugim odgovoren za nabavo zaščitne opreme.

Da so želeli Galeta odpustiti, smo poročali že pred dobrima dvema tednoma. Novo vodstvo zavoda za blagovne rezerve mu je namreč že takrat prepovedalo opravljati delo na zavodu, nato pa se je moral oglasiti pri direktorju zavoda Toniju Rumpfu na »zagovoru«, tik pred izredno odpovedjo delovnega razmerja.

Maja je skoraj 2500 podpisnikov – med njimi vrsta uglednih imen –podpisalo peticijo, namenjeno predsedniku republike Borutu Pahorju z naslovom: Ivan Gale si zasluži državno odlikovanje. Pobudniki peticije so v utemeljitvi med drugim zapisali: »Ivan Gale, pravnik, uradnik, vodja splošne službe na Zavodu za blagovne rezerve Republike Slovenije, je razkril sporna ravnanja nosilcev politične moči pri nabavah zaščitne opreme za področje zdravstva, socialnega skrbstva in civilne zaščite v času epidemije covid-19. Žvižgač Ivan Gale ni podlegel številnim pritiskom nosilcev politične moči in je ravnal tako, kot je po pravu in morali prav, kljub zavedanju, da lahko s tem dejanjem ogrozi svojo uradniško kariero. Kot uradnik se je znašel v izredni stiski zaradi surovih, nemoralnih, verjetno celo protipravnih pritiskov najvišjih politikov ter domačijskega mešetarjenja nekaterih politikov in uradnikov pri nabavi zaščitne opreme. Kljub vsem političnim in javnim pritiskom, blatenju in grožnjam je javnosti razkril izjemno hude nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme, kjer so nekateri pod krinko domoljubja in pomoči državi poskušali urejati za ta javna sredstva škodljive posle v korist svojih bližnjih ali strankarske klientele. G. Gale je zaradi osebne zvestobe temeljnim pravnim in moralnim vrednotam ter načelu vestnosti in poštenja razkril eno največjih afer na področju sistemske korupcije v samostojni Republiki Sloveniji.«