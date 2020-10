»Biden, Obama in pokvarjena Hillary so vodili ta izdajalski naklep«

IZJAVA DNEVA

"Če Barr ne bo obtožil ljudi za največji politični zločin v zgodovini države, potem ne bomo zadovoljni, razen če zmagam. Ker ne bom pozabil. Te ljudi je treba obtožiti. To so ljudje, ki so vohunili za mojo kampanjo. Bill, imaš dovolj, ne potrebuješ več. Imamo dosti."

"Biden, Obama in pokvarjena Hillary so vodili ta izdajalski naklep. Biden ne bi smel sploh kandidirati - ujeli smo ga."

(Donald Trump, predsednik ZDA, prek Twitterja zahteva aretacije Baracka Obame, Josepha Bidna in Hillary Clinton, ker so leta 2016 domnevno vohunili za njegovo predsedniško kampanjo; via STA)