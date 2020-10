FOTOGALERIJA: Protivladni protesti, popisovanje in policijsko nasilje

Policija je včeraj po navodilih ministra Hojsa zoper protestnike uporabila močnejše prijeme

© Janez Zalaznik

Policisti so na petkovem protivladnem protestu v Ljubljani našteli okoli 700 oseb, po drugih ocenah pa jih je bilo več kot tisoč. Policija je, kot je obljubil minister za notranje zadeve Aleš Hojs, popisala kar nekaj udeleženk in udeležencev. Izdali so 61 primerov kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. V štirih primerih so zoper posameznike uporabili prisilna sredstva, na družabnih omrežjih so se pojavili zapisi, posnetki in fotografije o policijskem nasilju.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so policisti ugotovili osem kršitev zakona o javnem redu in miru, pri tem so zaradi neupoštevanja ukazov v štirih primerih zoper posameznike uporabili prisilna sredstva. Dve izmed teh oseb so zaradi ugotavljanja identitete privedli v prostore policije in ju po končanem postopku izpustili. V povezavi s tem so policisti ugotovili identiteto skupno 64 oseb.

Policist in Svetlana Makarovič

© Gašper Lešnik

Protestniki so se začeli zbirati okoli 19. ure na Prešernovem trgu, nato odšli po Slovenski cesti in ostalih okoliških ulicah do Trga republike, kjer so se zbrali večinoma kolesarke in kolesarji ter kolesarili v krogu. Okoli 20.30 je večina Trg republike zapustila, nekaj sto udeležencev pa se je zbralo v okolici Trdinove ulice v bližini policijske postaje, kjer so bili pridržani nekateri protestniki. Policija je del ulice blokirala.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil glede dogodka in bodo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepali v skladu z zakonodajo, so še navedli v Policijski upravi Ljubljana.

Več si lahko ogledate v fotogaleriji spodaj; fotografije so prispevali fotoreporterji Borut Krajnc, Gašper Lešnik, Luka Dakskobler, Janez Zalaznik in Željko Stevanić.

© Željko Stevanić