Jože P. Damijan: »Prav nič se nisem ponujal«

"Prav nič se nisem ponujal, kot dokazuje tudi besedilo naše pobude, le odgovoril sem na vprašanje, če sem se pripravljen angažirati tudi osebno. V Sloveniji je vse preveč pripravljenosti pozivati druge k akciji in premalo pripravljenosti, da bi sami prevzeli odgovornost in se izpostavili. Ja, pripravljen sem se izpostaviti tudi sam, pripravljen sem prevzeti to breme, če s tem pripomorem k preseganju malenkostnih delitev med partnerji iz preteklosti, da se naredi odločilen korak naprej. Korak k zamenjavi oblasti in s tem k zaščiti ustavne ureditve te države, zaščiti ljudi pred epidemijo, h gospodarskemu okrevanju in večji blaginji za vse. Korak k normalizaciji države."

(Jože P. Damijan, ekonomist, glede pobude za koalicijo ustavnega loka in o očitkih, da se je šel ponujat za mandatarja; v kolumni za časnik Dnevnik)