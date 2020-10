»Trenutno nam je pomembno le to, kaj vlada zameji ali sprosti«

IZJAVA DNEVA

"Nič ne bomo dosegli, če bomo le gledali sezname, kaj lahko in česa ne smemo početi. Trenutno nam je pomembno le to, kaj vlada zameji ali sprosti. In to je čista antiteza. Bolje bi bilo, da premislimo, kako se bomo obnašali drug do drugega in to na dolgi rok."

"Če kdo misli, da je epidemiologija, sicer znanost, ki operira s številkami, tako eksaktna kot matematika, se zelo moti. Ocena tveganja je veliko bolj multiplastna."

(Mario Fafangel, zdravnik epidemiolog in član strokovne skupine za covid 19; v intervjuju na Valu 202)