Peticija proti represiji na protestih

"V danih okoliščinah bi morala policija ravnati drugače, saj uporaba sile ni bila potrebna," so zapisali prvopodpisniki peticije

Prizor s petkovega protivladnega protesta v Ljubljani

© Željko Stevanić

Več združenj in gibanj, med njimi Alternativna akademija, Mladi za podnebno pravičnost, Mladinska aktivistična organizacija, Lista kolesarjev in pešcev, Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje (celoten seznam je na voljo pod besedilom spodaj), je danes na spletu objavilo peticijo proti represiji na protivladnih protestih. Protestno pismo je odgovor na petkovo policijsko nasilje in popisovanje državljank in državljanov, ki zgolj uveljavljajo svojo ustavno pravico do protesta.

Prvopodpisniki so zapisali, da je nekatere skupine, katerih člani so stali na Trgu republike, držali varnostno razdaljo in nosili maske, policija brez tehtnega razloga izbrala kot tarče. "Kljub upoštevanju vseh ukrepov, jih je posebna policijska enota napadla brez predhodnega opozorila ali obvestila, jih zbila na tla, ter jih odvlekla za policijske kordone. Večina jih ima več modric, nekatere so popisali, par pa jih je policija celo odpeljala na policijsko postajo," so zapisali v protestnem pismu.

"Udeleženci shoda so bili mirni in niso povzročali izgredov, prav tako niso ogrožali varnosti sebe ali drugih, policistov tudi niso izzivali. Dogodki na protestu kažejo znake represije in kršijo človekove pravice, na kar je že v preteklosti večkrat opozoril tudi varuh človekovih pravic."

Prizor s petkovih protivladnih protestov

© Luka Dakskobler

Spodaj besedilo peticije, ki jo lahko podpišete na tem spletnem naslovu, objavljamo v celoti.

Protestno pismo proti represiji na protestih

Spodaj podpisane organizacije, gibanja, iniciative in posamezniki, v imenu protestnic in protestnikov na Generalno policijsko upravo in na v. d. generalnega direktorja policije, Andreja Juriča, naslavljamo protestno pismo, v katerem odločno obsojamo in zahtevamo javno opravičilo ter razjasnitev dogodkov na protestu v petek, 9. 10. 2020, ko je policija, ki naj bi zagotavljala javni red in mir, v več primerih brez razloga uporabila prekomerno silo.

Protestni shod proti trenutnemu predsedniku vlade, Janezu Janši, se je začel na Trgu republike v Ljubljani okoli 19. ure. Protestniki so mirno kolesarili v krogu, ko so pripadniki policije začeli popisovati mirne protestnice in protestnike, ki so stali ob strani in na varni razdalji ter ob upoštevanju ukrepov za zajezitev epidemije SARS-CoV-2 spremljali protest.

Na shod so prišli tudi pripadniki blokov, ki so na protestih vseskozi prisotni. Nekatere skupine, katerih člani so stali na Trgu republike, držali varnostno razdaljo in nosili maske, je policija brez tehtnega razloga izbrala kot tarče. Kljub upoštevanju vseh ukrepov, jih je posebna policijska enota napadla brez predhodnega opozorila ali obvestila, jih zbila na tla, ter jih odvlekla za policijske kordone. Večina jih ima več modric, nekatere so popisali, par pa jih je policija celo odpeljala na policijsko postajo.

Protestniki so se nato v znak solidarnosti s pridržanimi premaknili na Trdinovo ulico pred Policijsko postajo Ljubljana Center, kjer je udeležence pričakalo več pripadnikov posebne policijske enote. Protest je nekaj časa potekal mirno, nato pa se je začela enota policije premikati navzgor po Trdinovi ulici in zajemati ljudi, ki so jih nato popisovali, med drugim tudi upokojence in mlajše osebe, ki so jih ločili od staršev. Policija je s ščiti nasilno odrivala udeležence, več protestnic in protestnikov je zaradi udarcev s ščitom poročalo o modricah. Policijska enota ni pokazala nikakršne empatije do poškodovank in poškodovancev, za svoja dejanja pa po vsej verjetnosti pripadniki policije ne bodo odgovarjali.

V danih okoliščinah bi morala policija ravnati drugače, saj uporaba sile ni bila potrebna. Udeleženci shoda so bili mirni in niso povzročali izgredov, prav tako niso ogrožali varnosti sebe ali drugih, policistov tudi niso izzivali. Dogodki na protestu kažejo znake represije in kršijo človekove pravice, na kar je že v preteklosti večkrat opozoril tudi varuh človekovih pravic.

Slovenija velja za demokratično državo, zatorej so dogodki, do katerih je prišlo na protestu, nesprejemljivi.

PRVOPODPISANI:

Organizacije, gibanja in iniciative:

Mladinska aktivistična organizacija

Protestna ljudska skupščina

Protestival

ADDK

Glas kulturi

glasilo Neopis

Društvo Alternativna akademija

Sindikat Mladi plus

Krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Mladi za podnebno pravičnost

Zavod Bob

Lista kolesarjev in pešcev