Kacin: »Vse več nas osebno pozna ljudi, ki so zboleli«

IZJAVA DNEVA

"Novo obolelih je več kot 400. Vse več nas osebno pozna ljudi, ki so zboleli. Nedelja, dan za razmislek, za spoznanja, za solidarnost, za dosledno spoštovanje omejitev in priporočil NIJZ. Pazimo nase in svoje bližnje, na vse, mnogi so v stiski, pokličite jih."

(Jelko Kacin, vladni govorec za covid-19, o novem rekordu dnevnih okužb; na Twitterju)