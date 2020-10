Zlati neonacisti in neofašisti

Atensko sodišče je odločilo, da je neonacistična stranka Zlata zora hkrati tudi kriminalna združba, ki je načrtno ustrahovala in preganjala ljudi na podlagi njihovega političnega in verskega prepričanja ali barve kože. Vidnim članom stranke, ki so v preteklih letih pod pretvezo svobode govora razpihovali sovraštvo, grozi dolga zaporna kazen, sodišče pa bo odločitev predvidoma sporočilo v naslednjem tednu.

Gre za pomembno sodbo, ki ob porastu neonacističnih in neofašističnih idej (in strank) nakazuje, kakšno Evropo želimo. Odločitev je pomembna tudi za nas. Predsednik vlade s pomočjo zunanjega ministra Slovenijo vrača na "diplomatski zemljevid" – v družbo konservativne Višegrajske skupine, ki z nazadnjaškimi pogledi na svet jemlje korak nazaj. Obrambni minister pa je že pred časom v Slovensko vojsko povabil tudi Vardo, ki ni nič drugega kot slovenska Zlata zora.

Spogledovanje z neofašizmom v slovenski politiki ni več skrito, zato je izjemno pomembno, da ga družba prepozna in obsodi.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.