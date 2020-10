Jože P. Damijan: »Janševa vlada nas je popeljala 30 let nazaj«

IZJAVA DNEVA

"Kot skupina angažiranih državljanov enostavno ne moremo več gledati stran ob teh poskusih rušenja naše ustavne ureditve. Zdajšnja vlada pod vodstvom SDS-a je enostavno izkoristila največjo zdravstveno krizo v zadnjih 100 letih, da bi poskusila uničiti oziroma razgraditi ustavno ureditev, ki smo jo zgradili v zadnjih tridesetih letih po osamosvojitvi. Gre za stalne napade na medijsko neodvisnost, na neodvisnost institucij, sodstva, organov pregona. V bistvu smo vsak dan soočeni z različnimi poskusi razgradnje naše ustavne ureditve."

"Ta vlada je tudi povsem predrugačila naše zunanjepolitične prioritete in nas nekako popeljala trideset let nazaj v obdobje pred osamosvojitvijo, v neke stare avtoritarne čase in v klub držav, ki zagovarja povsem drugačne vrednote. To so predvsem vzhodne, nekdanje komunistične države in kot angažiran državljan tega enostavno ne morem več tolerirati, zato smo spisali to pobudo."

"Težava te vlade je bila, da je do zdaj izjemno slabo obvladovala to epidemijo. V zadnjih sedmih mesecih ni uredila nobene dodatne postelje na intenzivni negi, nobenega novega osebja nimamo tam in dejansko jo je ta drugi val epidemije popolnoma presenetil. Druga stvar, druga velika težava v zdravstvu so čakalne vrste. Zaostanki so se močno povečali in zdajšnja vlada ni temu namenila nobene pozornosti. Namesto tega je raje namenila 780 milijonov evrov za orožje, namesto da bi ga dala za zdravstvo."

(Jože P. Damijan, ekonomist, o tem, da je Janševa vlada izkoristila največjo zdravstveno krizo v zadnjih 100 letih, da bi poskusila uničiti oziroma razgraditi ustavno ureditev, ki smo jo zgradili v zadnjih tridesetih letih; via RTV SLO)