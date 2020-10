»Na štiri oči in brez zapisnika«

IZJAVA DNEVA

"Uradna spletna stran britanske kraljeve družine razlaga, da je monarh ključni del britanske 'nacionalne identitete, enotnosti in ponosa'. To vse drži, čeprav se je vloga monarha – najprej angleškega, pozneje britanskega – spreminjala že od magne karte na začetku 13. stoletja naprej in se še vedno spreminja. Zdaj je resda mešanica ceremonialne in simbolne vloge, vendar je zelo malo stvari prepuščenih prosti interpretaciji. Monarh dobesedno prežema britansko ustavno ureditev: navsezadnje je kraljica tudi "branilka vere" oziroma poglavarka Anglikanske cerkve, ki je uradna vera v Angliji – vendar ne v Britaniji, čeprav se na to pogosto pozabi."

"Te tedenske avdience potekajo na štiri oči in na njih nihče ne piše zapisnika. Zelo izjemoma se zgodi, da kakšen premier javnosti razkrije, o čem sta se pogovarjala s kraljico, vendar pa zaradi takšnih indiskretnosti takoj izbruhne škandal."

(Tadej Zupančič, Slovenec, ki že skoraj trideset let živi v Londonu, o tem, da vpliv britanske kraljice Elizabete na dnevno družbenopolitično dogajanje ni zanemarljiv; via RTV SLO)