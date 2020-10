Policijski sindikat Gorenaku: »Ne drži! To lahko dokažemo, vi svojih trditev pač ne!«

TVIT DNEVA

Vinko Gorenak, vidni član stranke SDS, si je na Twitterju pripisal zasluge, da so danes policijske plače za okoli 40 odstotkov višje kot v času, ko je bil leta 2012 notranji minister v Janševi vladi. Odgovoril mu je policijski sindikat, da to ne drži, da je bila zapuščina »Gorenakovega zakona« zakona za policijske plače v resnici slaba. "Ta dejstva lahko kadarkoli in kjerkoli dokažemo – vi svojih trditev pač ne," so zapisali v Policijskem sindikatu Slovenije in poleg pripeli sliko Ostržka z dolgim nosom.

© Twitter