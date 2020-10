Pravično okrevanje

Vrag je že dolgo nazaj odnesel covid-19 šalo, s povprečno 400 dnevnimi okužbami bi bolj kot #ostanizdrav spet potrebovali #ostanidoma, čeprav se to trenutno zdi praktično nepredstavljivo. Žal še vedno živimo v svetu, kjer ima denar prednost pred ljudmi.

8000 izgubljenih delovnih mest ni hec in veliko usod povezanih s finančno platjo korona krize bo hujših in bolj tragičnih od usod bogatih, ki so (in še bodo) staknili virus. Tako imenovana "K-shaped recovery" kaže sliko postkoronskega sveta, ki je še bolj neenak. Višji srednji razred že zdaj izstopa iz finančne krize, za povprečneže in tiste, ki zaslužijo manj od njih, pa se situacija iz dneva v dan slabša.

Kriza vpliva na vse vidike naših življenj. Medtem ko otroci bogatih staršev v času korone v šoli napredujejo, njihovi vrstniki iz revnejših območij ne le stagnirajo, ampak celo nazadujejo. Jasno je, da so vplivi krize na posameznike odvisni od njihovega finančnega statusa. Od države zato potrebujemo pravično (in ne enakopravno) podporo!

