»Tveganje je že v tem, da se odpravimo nekam od doma, kjer nimamo predvidljivih razmer«

IZJAVA DNEVA

"Tveganje je že v tem, da se odpravimo nekam od doma, kjer nimamo ravno najbolj predvidljivih razmer. Kot smo se naučili, se razmere po svetu, v sosednjih in drugih državah spreminjajo, tako da je lahko zvečer že bistveno drugače, kot je bilo zjutraj. Vsem, ki se odpravljajo na potovanje, svetujemo trezen razmislek. In če ni, je bolje ostati doma in odložiti tisti obisk ali poslovno potovanje na bolj ugodne čase, ki si jih vsi želimo."

(Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve, o tem, da naj nenujna poslovna potovanja in obiske v tujini preložimo na bolj ugodne čase; v oddaji Dobro jutro)