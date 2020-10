Amazon ogroža javno zdravje

V zadnjih mesecih se je predvsem zaradi omejitvenih ukrepov nakupovanje preselilo na splet. V maju je spletna potrošnja zrasla za kar 36 %. Ni skrivnost, da je prvi med spletnimi trgovci, Amazon, od marca naprej beležil rekordne prihodke in zaposlil 200 000 novih delavcev.

Eden izmed teh novih zaposlenih je na delovnem mestu preživel le dva tedna – takoj po začetku dela se je namreč okužil s covid-19 in kasneje tudi umrl. Amazon je že notoričen v izkoriščanju in zanemarjanju delavskih pravic, kar se je izkazalo tudi v času epidemije. Zaradi pomanjkljivih higienskih ukrepov, o katerih so poročali delavci, in prikrivanju števila obolelih, so se okužbe v skladiščih hitro širile. Po pritiskih aktivističnih organizacij, ki so Amazon obtožile tudi, da ogroža javno zdravje, je ta šele pred dnevi končno objavil število obolelih med zaposlenimi: 20 000.

Na spletu najbrž ne bomo nehali kupovati. Če imamo možnost, pa namesto velikih korporacij raje izberimo za manjše in lokalne trgovine.

