Zlatko: »Ni sramota biti zelen, sramota je biti pokvarjen«

IZJAVA DNEVA

"Nimam časa za sodniške postopke, razprave, enostavno bi rad rešil še isti moment. A družba, v kateri živimo, ne funkcionira tako, ampak zavlačuje, dokler stvari ne padejo v vodo, dokler sodni postopek ne zastara. In imam cel kup teh izkušenj. To so stvari, na katere je treba opozarjati, ker se tičejo vseh nas. Ker verjamem, da so mnogi lahko doživeli nepravico in niso mogli nič narediti. In to boli."

"Uživam takrat, ko rastem z novimi informacijami. Marsikdo bi se tega sramoval, recimo nevednosti, jaz pa včasih rad izpadem bedak, ker se zavedam, da nisem. Ni sramota biti zelen, sramota je biti pokvarjen. Trenutno pa živimo v družbi, kjer je pokvarjenost sprejemljiva, zelenost in iskanje novih poglavij v življenju pa posmehovanja vredna."

(Zlatko, raper, o tem, da živimo v družbi, kjer je pokvarjenost sprejemljiva; via STA)