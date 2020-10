Sharenting

Ne le, da se spopadamo s težavami, ki jih med otroki povzroča prekomerna raba pametnih telefonov, s pretiranim deljenjem na spletu pa jim lahko škodujejo tudi starši.

Tako ob objavi fotografije ali posnetka otroka na spletu brez njegove privolitve kršimo pravico do zasebnosti in odločanja o lastnem življenju. Obenem pa ga izpostavimo tudi kritiki ali posmehu širše javnosti. Večina se nas lahko odloča o tem, kaj bomo objavili na družbenih omrežjih, mlajši otrok pa je pri tem popolnoma podvržen presoji svojega starša, kar lahko povzroči marsikatero težavo v kasnejšem razvoju. Problematični so tudi blogerji, ki služijo na račun svojih otrok. V filmski industriji zakon jasno določa način financiranja in porabe zaslužka v otrokovo dobrobit, pri spletnem služenju pa zakonodaja korenito šepa. Otrok je tako lahko orodje za dosego finančnih ciljev starša.

Vse skupaj se zdi kot malo manjši personaliziran Truman Show, kjer se beleži vsak otroški pripetljaj. Vse za zabavo širše javnosti.

