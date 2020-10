Kapitulacija šolstva

Šole niso glavni vir povečevanja okužb, a so postale žrtev slabega obvladovanja epidemije

Relativen delež okuženih v šolah je manjši od deleža okuženih v celotni populaciji.

© Vir grafa: MIZŠ

Ob izjemnem povečevanju števila okužb je bilo jasno, da se vse bolj bliža trenutek, ko bodo strožji ukrepi za obvladovanje epidemije dosegli tudi šole. V sredo se je to tudi zgodilo. Vlada se je odločila, da se bodo od ponedeljka dalje dijaki in osnovnošolci od petega razreda dalje šolali od doma. Tak režim naj bi veljal do jesenskih počitnic, nato pa naj bi se glede na razvoj dogodkov odločili, kako naprej.