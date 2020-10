Kdor ni z nami, je proti nam

Sklep vlade, s katerim je brez razlogov zavrnila imenovanje direktorja Pedagoškega inštituta. Zaradi te odločitve je protestirala strokovna javnost, zaposleni na inštitutu pa so ministrico za izobraževanje Simono Kustec pozvali, naj predstavi argumente, zakaj vlada ni potrdila direktorja. Med drugim pričakujejo odgovor na vprašanje: »v čem naj bi bila takšna odločitev vlade v dobrobit znanstvenoraziskovalnega dela na Pedagoškem inštitutu in njegovih zaposlenih, kakor tudi za celoten slovenski prostor vzgoje in izobraževanja?«