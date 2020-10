Prodane duše

Nova v. d. direktorice NPU je postala Petra Grah Lazar. Naenkrat se ne spomni več, kdo je Ivan Gale.

Primopredaja na vrhu NPU-ja. Na levi je nova v. d. direktorice Petra Grah Lazar

© GPU

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je bil nekoč strah in trepet organiziranih kriminalcev. Marsikateremu je stopil na prste. Recimo Igorju Bavčarju, na katerega računu v NLB so kriminalisti našli 2,4 milijona evrov pologa, ali Robertu Časarju, nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper in pomembnemu članu stranke SDS.