Cepljenje proti gripi bo letos dostopnejše kot kadarkoli doslej

Cepilni start

© Uroš Abram

Nacionalni inštitut za javno zdravje je ta teden po državi razvažal odmerke cepiva za cepljenje proti sezonski gripi. To se bo začelo prihodnji teden. Za zdaj so naročili 270 tisoč odmerkov cepiva, to je sto tisoč več kot lani, ker pričakujejo povečano zanimanje. Lahko pa se zgodi, da bodo morali naročiti še dodatne odmerke, saj se je država očitno resno lotila povečevanja dostopnosti cepljenja.

Že od pomladi, ko je prvi val epidemije koronavirusne bolezni za las zgrešil vrhunec epidemije sezonske gripe, je bilo jasno, da se bomo morali jeseni, ko se bo začela nova sezona respiratornih okužb, po vsej verjetnosti spoprijeti z več epidemijami hkrati. Covidu se bo v zimskih mesecih pridružila gripa, zraven pa še podobno problematične okužbe z respiratornim sincicijskim virusom, ki je za starejše lahko prav tako nevaren. To bo povzročilo dvojno težavo. Bolnišnične zmogljivosti bodo na še večji preizkušnji, saj hospitalizacijo vsako leto potrebuje tudi kar nekaj bolnikov z gripo in drugimi okužbami dihal. Prav tako bo zaradi podobnosti simptomov težje razločiti okužbo s koronavirusom, to pa bo povzročalo dodatno zaskrbljenost in še bolj obremenjevalo laboratorije.

Cepljenje proti gripi stane 14 evrov. Že na začetku poletja je bilo slišati pozive, da bi morali jeseni cepljenje vsem ponuditi brezplačno, a je Nacionalni inštitut za javno zdravje napovedoval, da bo tak ukrep veljal le za starejše od 65 let, kronične bolnike in otroke do drugega leta starosti, ki spadajo v najbolj ogrožene skupine. Prvi, ki so se odločili cepljenje proti gripi brezplačno ponuditi vsem, so bili že na začetku avgusta v občini Zagorje ob Savi. Prejšnji teden so enak ukrep napovedali v občini Medvode.

A kot kaže, bodo lahko denar, ki so ga predvideli za ta namen, porabili za druge stvari, saj se je predlog za brezplačno cepljenje proti gripi za vse pozneje znašel v petem protikoronskem svežnju ukrepov, ki ga je včeraj (v četrtek) potrjeval državi zbor. Prvotni osnutek je sicer predvideval zgolj brezplačno cepljenje za zaposlene v šolstvu, a je bilo nato na predlog ministrstva za zdravje dodano dopolnilo, ki pravico do brezplačnega cepljenja razširja na vse z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

Kljub vsemu je še vedno težko pričakovati, da bi se za cepljenje odločila bistveno več kot petina prebivalcev. Lani se je proti sezonski gripi cepilo le 6,5 odstotka ljudi, pri strešjih od 65 let, za katere je bilo cepljenje že lani brezplačno, je bil delež nekaj manj kot 20-odstoten.

V nedavno objavljeni javnomnenjski raziskavi agencije Mediana je na vprašanje, ali se bodo letos cepili proti gripi, pritrdilno odgovorilo 18 odstotkov vprašanih. Res pa je, da je bila raziskava opravljena pred napovedjo brezplačnega cepljenja za vse in da želi NIJZ z aktivacijo zdravnikov medicine dela letos doseči, da bi bilo cepljenje dostopnejše ne samo cenovno, temveč tudi organizacijsko. Cepilne kampanje naj bi skušali izpeljati v podjetjih, s čimer bi zaposlene odrešili potrebe po naročanju in obiskovanju zdravstvenih domov.