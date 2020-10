Avstrijski nacistični spomeniki

Kaj pa če radikalni avstrijski spomeniki izražajo protislovensko razpoloženje?

Popackani spomenik »koroške enotnosti«

V noči po sobotni spravni slovesnosti v Celovcu na avstrijskem Koroškem so neznanci oskrunili spomenik »koroški enotnosti«, ki stoji na dvorišču deželne vlade avstrijske Koroške v Celovcu. Vandalizem se je zgodil po sobotni spravni slovesnosti ob 100. obletnici koroškega plebiscita, na kateri je bil navzoč tudi predsednik Slovenije Borut Pahor. Spomenik v središču Celovca so neznanci pomazali s črno in turkizno barvo, zraven pa v slovenščini napisali »Smrt fasizmu«. Dejanje je povzročilo ogorčenje med avstrijskimi politiki in med predstavniki slovenske manjšine v Avstriji.