Evropski parlament slovensko vlado postavil na laž

Nevarna Eritreja

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Slovenija ni med državami, najgostoljubnejšimi do beguncev. Odkar je oblast prevzela vlada pod vodstvom Janeza Janše, to le še bolj drži. Omejevanje gibanja prosilcem za azil in zapiranje teh v opusteli industrijski objekt v Centru za tujce v Postojni je le eden izmed najočitnejših kazalcev tega. Med najmanj očitnimi, subtilnimi, pa je sprememba politike glede obravnave prošenj za azil. Recimo odločitev, da se prošnjam državljanov nekaterih držav ne ugodi več, da se jim torej ne podeli status begunca. Tak primer so eritrejski državljani.

Na to so konec julija opozorili v civilni iniciativi InfoKolpa. Slovenija je sicer v preteklih letih podelila mednarodno zaščito 77 osebam iz Eritreje, ki so k nam prispele na podlagi programa relokacije iz italijanskih begunskih centrov. Potem je sledil obrat. Našo državo tu in tam po tako imenovani balkanski begunski poti doseže tudi kak Eritrejec in zaprosi za azil. V zadnjem času je bilo takih prošenj okoli 15, a na ministrstvu za notranje zadeve so ugodili le trem, druge so zavrnili.

Slovenija namreč po novem Eritrejo šteje za varno državo, čeprav to nikakor ni. »Državljani Eritreje so prisiljeni v opravljanje večdesetletne vojaške službe, ki v resnici pomeni odrejeno prisilno delo in življenje v delovnih taboriščih. Zaradi hudih telesnih naporov, pretepanja in slabe oskrbe številni v teh taboriščih umrejo,« so tedaj opozorili v InfoKolpi in dodali, da se Eritreja na seznamih držav, kjer obstaja prisilno delo, uvršča med države z najvišjo stopnjo prisilnega dela.

To, kar pravijo, drži in to vedo vsi. Celo evropski poslanci. Ti so pred dnevi sprejeli resolucijo, ki govori o razmerah v Eritreji. Resolucije niso zavezujoči dokumenti, a nekaj povedo. Povedo, da se je večina v evropskem parlamentu glede nečesa strinjala in glede tega sprejela resolucijo, torej mnenje.

Evropski poslanci opozarjajo, da je Eritreja lani »med 189 državami po indeksu človekovega razvoja za leto 2019 zasedla 182. mesto«, da je organizacija Novinarji brez meja glede na indeks svobode tiska za leto 2020 »Eritrejo med 180 državami na lestvici postavila na 178. mesto« ter da je Odbor za zaščito novinarjev »Eritrejo leta 2019 razglasil za državo z najstrožjo cenzuro na svetu«.

Poleg tega evropski parlament še pojasnjuje, da je služenje vojaškega roka v Eritreji »še vedno neprostovoljno in brez časovne omejitve. Za številne državljane, tudi ženske in dekleta, pomeni suženjstvo, kjer je njihovo celotno življenje pod nadzorom tretjih oseb in kjer med drugim doživljajo fizične, spolne in verbalne zlorabe ter so lahko prisiljeni delati kot gospodinjski pomočniki.« In navsezadnje, da so »eritrejske oblasti maja 2019 kruto zatrle nepriznane krščanske skupnosti in zasedle katoliške šole in zdravstvene ustanove, kar je negativno vplivalo na pravice prebivalstva do zdravstvenih storitev in izobraževanja«.

Da, take so razmere v Eritreji že dolga leta in take so tudi zdaj. To je ta, po mnenju sedanje vlade, »varna država«, iz katere prebegli posamezniki niso upravičeni do zaščite, do zatočišča, ampak naj se lepo vrnejo domov.