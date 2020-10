Neonacistični lovorjev venec

Podjetje Fred Perry se je uradno distanciralo od skrajno desničarske skupine Proud Boys

Ikonična črna polo majica blagovne znamke Fred Perry, katere ovratnik in rokavne obrobe krasita dve rumeni črti, prsni del pa prepoznavni lovorjev venec – Perryjev logotip, je postala neuradna uniforma skrajno desničarske, neonacistične skupine Proud Boys, ki svoje rasistične, mizogine, islamofobne, transfobične in protibegunske nazore širi po ulicah Združenih držav Amerike in Kanade. Podjetje Fred Perry – poimenovano po britanskem teniškem zvezdniku, dejavnem v štiridesetih letih prejšnjega stoletja – je storilo nekaj, česar ameriški predsednik Donald Trump ni: v uradni izjavi se je javno distanciralo od neonacistične skupine.