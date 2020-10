16.408 dni maroške okupacije

zajem zaslona / "Gdeim Izik - The Sahrawi Resistance Camp"

Mineva 10 let od vzpostavitve protestniškega kampa Gdeim Izik, ki so ga Zahodnosaharci postavili v bližini El Aaiúna, da bi opozorili na desetletja trajajočo diskriminacijo in zlorabe, ki jih doživljajo pod maroško okupacijo. Miren protest 20.000 ljudi, med njimi je bila večina večina žensk, otrok in ostarelih, je naletel na brutalen odpor. Represivne sile so kamp napadle, podrle, ubile 19 in aretirale vsaj 2000 protestnikov – mnogi danes preživljajo doživljenske zaporne kazni.

Noam Chomsky je Gdeim Izik označil za začetek arabske pomladi. Medtem ko so protesti drugod v regiji uživali podporo Zahoda, pa so bili Zahodnosaharci, ki živijo v popolni medijski blokadi, ponovno spregledani. Maroko, ki hlepi po nadvladi nad ozemljem, ne uživa mednarodne podpore, je pa pomemben ekonomski partner Franciji (in EU) ter vojaški partner ZDA. ZN, ki naj bi omogočili referendum, že od lanskega maja "iščejo" novega odposlanca. Okupaciji in zlorabam v zadnji afriški koloniji tako žal ni videti konca.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.