»Ko umrejo otroci, odpovemo. Ker otroci naj ne bi umirali«

IZJAVA DNEVA

"Ko pa umrejo otroci, pa odpovemo. Ker otroci naj ne bi umirali. Krogotok življenja ni, da otroci umrejo pred starši. Ker ne vemo, kaj reči staršu, ki je izgubil otroka. Ni tolažbe, ni besed, bojimo se, da ne bi še bolj prizadeli … zato je to še težja tema. Ljudje se radi ukvarjamo s pozitivnimi dogodki. Tudi razveselimo se ljudi, ki so veseli, pozitivni. Ne maramo ljudi, ki so žalostni. Težko stojimo ob človeku, ko je v stiski, ker se morda spopadamo z lastnimi težkimi čutenji, ker se nam človek smili. Zato poskušamo ljudi razveseliti in jih potolažiti. Ko pa umre otrok, pa vse besede tolažbe odpovejo. Da bo bolje? Da boš imel drugega otroka? Da imaš že otroke …? Da, to je težka tema, o kateri se ne razmišlja, ker se bojimo, da se nam bo to zgodilo."

(Petra Paver Urek, predsednica društva Solzice, ki se posveča pomoči družinam, ki jim je otrok umrl med nosečnostjo ali kmalu po porodu, o tem, da ne vemo, kaj reči staršu, ki je izgubil otroka; na MMC RTV SLO)