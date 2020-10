Delež tistih, ki vladi podeljujejo oceno nezadostno, iz meseca v mesec raste

Manj kot četrtina vprašanih pripravljenost vlade ocenjuje kot dobro ali zelo dobro, bistveno pa upada tudi delež tistih, ki zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve za našo državo

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev, Mediana, so ugotavljali, kako prebivalke in prebivalci Slovenije ocenjujejo delovanje in komuniciranje aktualne vlade, pa tudi, kakšno je njihovo zaupanje v sposobnost vlade ob prihajajočih domačih in svetovnih izzivih. Delo vlade kot nezadostno ocenjuje 32 odstotkov vprašanih, še nadaljnjih 16 odstotkov pa le kot zadostno. Kot dobro ali zelo dobro delo vlade vidi le 23 odstotkov vprašanih. Glede na oktobrske podatke raziskave Barometer, ki jo Mediana redno izvaja za časnik Delo, ugotavljajo, da pripravljenost vlade vlade podpira le še malenkost več ljudi, kot stranko SDS (19 odstotkov).

Podobno slabo se je vlada odrezala tudi na področju komunikacije z javnostjo v zvezi z ukrepi. Delež tistih, ki vladi podeljujejo oceno nezadostno, iz meseca v mesec raste. Razlika med julijem in oktobrom je pri slednjih statistično značilna in znaša kar 13 odstotnih točk. "Na drugi strani skozi čas lahko opazujemo upad deleža tistih, ki bi vlado ocenili kot dobro ali zelo dobro. Oba deleža sta v primerjavi z julijem statistično značilno različna – tistih, ki bi vlado ocenili kot (zelo) dobro, je bilo v juliju 39 odstotkov, v oktobru pa le še 25 odstotkov," so zapisali pri Mediani.

© Mediana

Medtem ko se delež tistih, ki cenijo "tisto, kar jim življenje ponuja", skozi čas bistveno ne spreminja, to ne velja za trditve, vezane na zaupanje vladi ter oceno vlade v primerjavi z drugimi državami. Delež tistih, ki menijo, da se druge države s koronavirusom spopadajo bolje kot Slovenija, je od julija narasel za 7 odstotnih točk in je statistično značilen. "Prav tako statistično značilno razliko beležimo tudi med konstantno usihajočim deležem tistih, ki zaupajo vladi, da bo sprejela prave odločitve za našo državo (od julija upad za 7 odstotnih točk) ter tistih, ki zaupajo vladi, da je pripravljena na prihodnje svetovne izzive. Delež tistih, ki se strinjajo s to trditvijo, je od julija upadel kar za 8 odstotnih točk," so dodali pri Mediani.

© Mediana

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 2. in 4. oktobrom 2020 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 505 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti in regiji.