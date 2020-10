Organizatorji protestov: »Ne represiji! Ne diktaturi! Vsi na kolo!«

Protestnice in protestniki ljudi pozivajo, da se protestov udeležijo na kolesih, nosijo maske, vzdržujejo varnostno razdaljo dveh metrov, se ne združujejo in ostajajo v gibanju ter se izogibajo Trgu republike

Protestnice in protestniki so sporočili, da se bodo tudi danes uprli "diktaturi vlade Janeza Janše in ponovno kolesarili po vsej Sloveniji". "Varno, odgovorno, vendar neustrašno in neustavljivo, vse dokler ne pade ta nesposobna in zločinska strahovlada!" je protestna ljudska skupščina sporočila v izjavi za javnost. Danes naj bi tako ob 19. uri ponovno kolesarili.

Glede na najnovejše omejevalne vladne ukrepe pa so zapisali, da zdravstveno situacijo jemljejo izjemno resno, zato bomo "tudi ta petek spoštovali vse posredovane varnostne ukrepe za preprečitev širjenja okužb". Obenem pa so dodali, da izjemno resno jemljejo tudi politično situacijo in "nevzdržnost te strahovlade, ki že sedem mesecev razkraja demokracijo v državi". Zato razlogi za upor navkljub zdravstveni situaciji (in tudi prav zaradi nje) ostajajo, so še zapisali in poudarili pravico do svobode izražanja.

"Po vseh dostopnih informacijah NIJZ ni nikoli izrazil mnenja, da bi obstajala realna nevarnost za širitev virusa na prostem, na razdalji, večji od dveh metrov, med gibanjem s kolesom in hkrati še z uporabo maske. Ne NIJZ ne vlada nista zabeležila enega samega primera okužbe na 25. zaporednih petkovih protestih. Če je tovrstno razpršeno kolesarjenje potencialno tveganje, bi bilo po tej analogiji nujno že zdavnaj zapreti vse nakupovalne centre, kot tudi vsa mestna središča, saj je gostota pešcev sredi dneva na mestnih ulicah povsem primerljiva z razpršenim kolesarskim protestom. Seveda pa je jasno da v tem primeru ne gre za strokovne, temveč za politične kriterije," so zapisali protestnice in protestniki.

V besedilu ljudi pozivajo, da se protestov udeležijo na kolesih, nosijo maske, vzdržujejo varnostno razdaljo dveh metrov, se ne združujejo in ostajajo v gibanju. "Hkrati pozivamo vse udeležence, da se izognejo Trgu Republike in se namesto tega ponovno podajo po ljubljanskih ulicah," so dodali.

Opozorili so, da smo bili prejšnji teden v Ljubljani priča policijski represiji, prekomerni uporabi sile ter agresivnemu popisovanju udeležencev (kot tudi naključnih mimoidočih), kljub spoštovanju varnostnih ukrepov.

"Policijska represija je bila politično motivirana. Zato pozivamo vse, da se ta teden s svojo prisotnostjo na protestu temu odločno upremo! Ne bomo se pustili ustrahovati in ne bodo nas utišali," so sklenili.

