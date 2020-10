»Slika, na kateri sem pendrek preoblikoval v dildo, ni šla čez«

IZJAVA DNEVA

"Ko so bili nemiri v Kataloniji in je policija brutalno s pendreki zadušila vstajo naroda ob razglasitvi samostojnosti, takrat je bil en ta penisoidni komentar, kjer sem pendrek preoblikoval v dilda in jih s tem označil. Tista zadeva ni šla čez."

(Tomato Košir, oblikovalec vizualnih komunikacij, dobitnik dveh prestižnih nagradi za naslovnico britanskega časopisa Guardian in Dnevnikovo prilogo Objektiv, o tem, da njegove naslovnice ali ilustracije niso vedno odobrene; na MMC RTV SLO)