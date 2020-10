»Vlada povsem nepripravljena na drugi val epidemije«

Stranke pobudnice Koalicije ustavnega loka (LMŠ, SD, Levica, SAB) pozivajo vlado, naj takoj sprejme izredne ukrepe

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Koalicija ustavnega loka je danes vladi poslala poziv, v katerem je izpostavila, da je bila slovenska vlada povsem nepripravljena na drugi val epidemije. "Medtem ko je nemška vlada v šestih mesecih po izbruhu prvega vala epidemije pripravila 8.500 dodatnih postelj za bolnišnično oskrbo bolnikov s covid-19, slovenska vlada ni zagotovila niti ene dodatne postelje na intenzivnih oddelkih, niti ni zagotovila dodatnega osebja za oskrbo okuženih bolnikov. Kupovala je nekajkrat preplačano opremo, ki se je izkazala za neuporabno," so v javnem pismu zapisali prvopodpisniki Jože P. Damijan, Luka Mesec, Marjan Šarec, Tanja Fajon in Alenka Bratušek.

Sodržavljanke in sodržavljane so opozorili, da se epidemija covid-19 se nezadržno razrašča, "v zadnjih dneh število novih okuženih dnevno že presega 700 in ta trend se bo še nadaljeval".

Koalicija ustavnega loka

Zapisali so, da mednarodne študije ugotavljajo in tudi slovenske izkušnje prvega vala epidemije, da so zaradi okužbe različne skupine prebivalstva različno ogrožene, pri čemer so najbolj ogroženi starostniki. Med stanovalci domov starejših občanov (DSO) je smrtnost zaradi virusa okoli 25 odstotkov, pri starejših od 70 let pa je smrtnost kar tisočkrat višja kot pri otrocih, so dodali.

Stranke pobudnice Koalicije ustavnega loka (LMŠ, SD, Levica, SAB) zato pozivajo vlado, da takoj sprejme izredne ukrepe, s katerimi bo poskrbela za zaščito najbolj ogroženih skupin prebivalstva, urgentno okrepi kapacitete za bolnike s Covid-19 in takoj poveča sredstva za sanacijo razmer v javnem zdravstvu, nastalih zaradi epidemije.

Po posvetu s strokovnjaki in strokovnjakinjami na področju epidemiologije, infektologije ter organizacije in menedžmenta v zdravstvu vladi predlagajo naslednje nujne ukrepe:

1. Zagotovitev kapacitet

Začasen vpoklic zasebnih zdravnikov in njihovih zaposlenih ter koncesionarjev

Vključitev zadnjih letnikov slušateljev študija zdravstvene nege (v skladu s smernicami EK) in zadnjega razreda srednje šole medicinskih sester

Aktivacija študentov zadnjih letnikov medicinskih fakultet

1.700 specializantov

Aktivacija upokojenih zdravnikov in sester

Dodatno plačilo zdravstvenega osebja

Aktivacija ekip Rdečega križa

Vojaška bolnišnica Role 2 (v 72 urah cca. 140 postelj!)

2. Boljša komunikacija

Komunikacijo naj vodijo epidemiologi, z mislijo na javno dobro in celotno družbeno življenje

Nujnost sprejemanja sorazmernih ukrepov in podrobnega pojasnjevanja

Vključujoča komunikacija s sodelovanjem civilne družbe

Opremiti vplivneže na socialnih medijih z ustreznimi informacijami

Pojasnjevanje pravilnega nošenja mask in razkuževanja površin

3. Dostopnost zdravstvenega sistema

Ločitev oddelkov za Covid od preostalega zdravstva (v sosednjih stavbah)

Nujno takojšnje odprtje in zagotovitev dostopnosti primarne ravni zdravstva (osebni zdravniki, pediatri, zobozdravniki)

V roku 24 ur mora državljan obvezno priti do kontakta z zdravnikom!

V javnem pismu je Koalicija ustavnega loka poudarila, da pričakuje, da se bo vlada takoj in z največjo resnostjo lotila reševanja razmer zaradi hitre širitve epidemije in razmer v zdravstvu ter predlagane ukrepe izvedla v najkrajšem možnem roku.