»Oboževalci dojemajo Pahorja kot neškodljivega Instagram trota«

IZJAVA DNEVA

"Oboževalci dojemajo Boruta Pahorja kot neškodljivega 'Instagram trota', sam pa menim, da je največji škodljivec simbolnega v Sloveniji, ki je zaj*** vse, kar se je zaj*** dalo."

"Tudi pri epidemiji ni zmogel odraslega, državniškega delovanja. Takoj spomladi je zbral prebivalce domov upokojencev, brez mask in razdalje, da jim zapoje. In z državnim vrhom se je šel sprehajat prav tako brez mask in razdalje. S tem je dal vsem državljanom jasno vedeti, da virus ne obstaja."

(Miha Mazzini, pisatelj in kolumnist, o tem, da Borut Pahor tudi pri epidemiji ni zmogel državniškega delovanja; via siol.net)