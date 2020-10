»Včasih še vedno vidim katerega od svojih ponaredkov, ki ga prodajajo v dražbeni hiši«

IZJAVA DNEVA

"Moja kariera se je končala, ko je moje delo opazil FBI. Zdaj sicer še vedno slikam, a svojih slik ne prodajam več kot izvirnikov drugih umetnikov. Po eni strani mi je za vse skupaj žal, po drugi strani pa ne, saj sem ponosen, da sem ustvaril nekaj neverjetnih umetniških del, ki jih ljudje še danes razstavljajo in imajo doma."

"Včasih še vedno vidim katerega od svojih ponaredkov, ki ga prodajajo v osrednji dražbeni hiši, ali opazim, da ga ima kdo doma. Vedno, ko se to zgodi, se počutim, kot bi srečal starega prijatelja, ki sem ga naslikal pred 25 ali 30 leti. Svoje slike vidim v revijah, čez desetletja se prodajajo naprej. To je zelo zanimivo opazovati in po mojem mnenju gre za dokaz, da so bile moje slike pravilno oblikovane in so kljubovale zobu časa. Ljudi pustim, da v umetninah uživajo, saj so vrhunske, navsezadnje bi se morali vprašati, zakaj kupujejo slike: zaradi slovitega izvora ali zaradi tega, ker jim je všeč, kar vidijo?"

(Ken Perenyi, ameriški umetnik, o tem, da se je njegova kariera končala, ko je njegovo delo opazil FBI; na MMC RTV SLO)