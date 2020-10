»Zdi se mi, da se malo preveč mudi in da zaupamo tehnologiji kot odrešeniku«

IZJAVA DNEVA

"Ene same države ni na tem svetu, ki bi bila brez greha. Norveška ga poskuša vsaj omiliti. Črni denar iz nafte vlaga v zelenega ... Pri morebitnem najinem (op. p. z Matjažem) novem projektu Planu C je evropski center za razvoj jedrske fuzije, kot gradnje Sonca na Zemlji, kot nečesa, kar bi lahko v 20 ali 30 letih rešilo vsa energetska vprašanja. Zdi se mi, da se malo preveč mudi in da zaupamo tehnologiji kot odrešeniku. A civilizacija je odrasla, zrasla in se oblikovala na fikciji, brez nje ne moremo živeti."

(Boštjan Videmšek, novinar, avtor knjige Plan B, ki je nastala skupaj s fotografom Matjažem Krivicem, o tem, da na svetu ni države, ki bi bila brez greha; na MMC RTV SLO)